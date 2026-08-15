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15 августа, 08:34

Политика

Такаити не выразила раскаяния за войну в годовщину капитуляции Японии

Фото: ТАСС/AP/Keisuke Hosojima

Премьер Японии Санаэ Такаити пообещала не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, однако не сказала о раскаянии за агрессию Токио. Такое заявление она сделала на общенациональной церемонии памяти погибших, приуроченной к 81-й годовщине объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне, передает ТАСС.

"Мы идем вперед в качестве миролюбивой страны, вносим вклад в мир и процветание всей планеты", – подчеркнула она во время церемонии в зале "Ниппон будокан".

В отличие от своих предшественников, премьер не говорила о раскаянии за страдания, причиненные другим народам в результате развязывания агрессивной войны.

При этом выступивший после минуты молчания император Японии Нарухито заявил о необходимости "рассказывать будущим поколениям о трудностях во время и после войны". Он отметил, что Япония "глубоко раскаивается", и выразил надежду, что ужасы войны никогда не повторятся.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. В контексте этого он напомнил про международно-правовые документы, в том числе про Каирскую и Потсдамскую декларации.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом.

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