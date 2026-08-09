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09 августа, 06:58

Политика

Премьер Японии вновь не упомянула ответственность США в речи об атомной бомбардировке

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Выступая на мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине трагедии, премьер-министр Японии Санаэ Такаити не стала упоминать Соединенные Штаты как государство, осуществившее атомные удары по японским городам. Мероприятие транслировалось ведущими телеканалами страны и в онлайн-режиме.

Глава японского правительства подчеркнула, что катастрофы, произошедшие 81 год назад в Хиросиме и Нагасаки, никогда не должны повториться. Она напомнила, что страна неукоснительно следует трем неядерным принципам и верна клятве сделать Нагасаки последним местом на Земле, подвергшимся атомной бомбардировке.

Такаити отметила, что Япония, будучи единственной пострадавшей от ядерного оружия в ходе войны державой, продолжит прилагать реалистичные и практические усилия для построения мира, свободного от такого вооружения.

В зачитанном на церемонии послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша роль США также не фигурировала. В обращении, озвученном заместителем генсека Идзуми Накамицу, говорилось, что 81 год назад Нагасаки стал символом разрушительной мощи человеческой деятельности.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором, что в Японии не упоминают роль США в ядерных бомбардировках. По его словам, Япония – вассал США, а в какой-то момент станет ронином.

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