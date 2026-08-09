Здание для центра госуслуг и Дворца бракосочетания появится в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое современное административное здание площадью 26,4 тысячи квадратных метров построят в Коммунарке. В нем разместятся центр госуслуг, Дворец бракосочетания, мировой суд и территориальные отделы нескольких органов исполнительной власти, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Одним из крупных градостроительных центров является район Коммунарка, где приступили к проектированию 11-этажного административного здания площадью 26,4 тысячи квадратных метров с подземным гаражом", – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый объект расположится рядом со станциями метро "Ольховая" и "Коммунарка", между бульваром Мечникова и улицей Илизарова, в непосредственной близости от здания префектуры ТиНАО.

По словам руководителя столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в здании будут ключевые службы, востребованные жителями Коммунарки. Для каждой из организаций создадут обособленные зоны. Например, для Дворца бракосочетания планируется отдельный этаж с пространствами общей площадью почти 2,2 тысячи квадратных метров.

Парковка будет рассчитана на более чем 60 мест.

Между тем в районе Проспект Вернадского продолжается строительство трехэтажного административного здания для сотрудников полиции. Работы ведутся на улице Лобачевского, земельном участке 50. Возведение объекта, площадь которого составит порядка 6,4 тысячи "квадратов", реализуется в рамках программы "Безопасный город".

