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19 июня, 17:21

Город

В Нагатино-Садовниках идет реализация шести проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) идет в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. В результате там появятся более миллиона квадратных метров востребованной недвижимости, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что данное количество проектов, находящихся в стадии реализации, является рекордным среди районов Южного административного округа. Суммарно они обновят 38 гектаров депрессивных территорий, создав на них новые центры притяжения и развития.

"В совокупности в рамках шести проектов в районе построят более миллиона квадратных метров недвижимости: свыше 685 тысяч квадратных метров современного жилья и около 377,2 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового назначения", – обратил внимание вице-мэр.

Вместе с тем планы предполагают появление вблизи жилой застройки образовательного комплекса. В целом новая инфраструктура создаст почти 17 тысяч рабочих мест.

Работы ведутся на улицах Нагатинской и Садовники, на Старокаширском и Варшавском шоссе, на Нагатинской набережной, а также в Каширском и Котляковском проездах. По двум проектам – на улице Садовники и Старокаширском шоссе – уже одобрены проекты планировки территорий (ППТ). Редевелопментом занимаются назначенные городскими властями операторы.

Сроки реализации в Нагатине-Садовниках варьируется от 5 до 10 лет в зависимости от объема и специфики как существующей, так и будущей застройки, пояснили в департаменте градостроительной политики.

"Здесь планируются новые социальные объекты. В жилом квартале, который построят между Каширским и Котляковским проездами, появится образовательный комплекс, в состав которого также войдет школа на 1 000 учащихся и детский сад для 250 воспитанников", – добавили в ведомстве.

Параллельно с этим в рамках программы комплексного развития территорий планируется возведение зданий пожарных отрядов в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское. Общая площадь объектов составит около 7,3 тысячи квадратных метров.

Два здания возведут в промзонах Малино и "Южный порт". Еще одно появится на Рябиновой улице на западе Москвы рядом с новым жилым кварталом. Все объекты получат новейшее оборудование.

Первый проект КРТ реализован на северо-западе Москвы

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