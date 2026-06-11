Современный квартал с соцобъектами появится по программе КРТ на юге Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Современный квартал с социальными и деловыми объектами построят на юге Москвы в районах Чертаново Центральное и Чертаново Южное по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на сайте mos.ru. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего на шести участках суммарной площадью более 13,5 гектара построят свыше 240 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, здесь появятся жилые дома, бизнес-центр со спорткомплексом и общественно-деловой центр. В нем разместится отделение Всероссийского общества инвалидов, а в одном из жилых домов оборудуют молочно-раздаточный пункт", – подчеркнул Ефимов, чьи слова передает пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Он добавил, что реализация проекта КРТ позволит создать около 2,3 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в развитие участков превысит 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,1 миллиарда рублей.

Два участка находятся между улицами Днепропетровской и Красного Маяка, три – между Варшавским шоссе и Кировоградской улицей, еще один – на Дорожной улице. Часть площадок расположена неподалеку от станции метро "Пражская", часть – возле станции "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

"Жилые новостройки возведут между улицами Красного Маяка и Днепропетровской и между Кировоградской улицей и Варшавским шоссе. Рядом с жилым комплексом между Варшавским шоссе и Кировоградской улицей проведут благоустройство и построят центральный тепловой пункт", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, площадку на Дорожной улице отведут под новое здание для аварийно-эксплуатационной службы. Реализация проекта рассчитана на 6 лет.

Программа КРТ предполагает создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению Сергея Собянина.

Также современные городские кварталы по программе КРТ возведут в Даниловском районе на юге Москвы. Реализация проектов позволит создать свыше 18,4 тысячи рабочих мест. Как ранее отмечал Ефимов, это поможет снизить маятниковую миграцию и повысить качество жизни горожан.