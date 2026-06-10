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10 июня, 09:58

Город

Строительство бизнес-центра началось в Басманном районе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство многофункционального комплекса началось в Басманном районе, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Бизнес-центр, который планируется к 2028 году, возводится на Бауманской улице в нескольких минутах от одноименной станции метро. Его совокупная наземная площадь составит около 60 тысяч квадратных метров. С его открытием появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

В рамках первой очереди строительства уже завершен подготовительный этап по разработке котлована и возведению подземной части делового центра, чья площадь превысит 22 тысячи "квадратов".

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что специалисты завершили шпунтовое ограждение котлована, устройство форшахты и стен в грунте. По концепции проекта два первых этажа здания отведут под коммерческие зоны с кафе, ресторанами и магазинами. Основной объем сооружения займут офисы класса А. Площадь последних превысит 13 тысяч квадратных метров.

"На крыше здания создадут пространство для отдыха со скамьями, амфитеатром, смотровой площадкой и арт-объектом "Поющее дерево". Эксплуатируемую кровлю украсит разнообразное озеленение, а для защиты от солнца установят перголу", – сказал Овчинский.

Характерной чертой делового центра станут скругленные внешние грани и волнообразное остекление фасада, отсылающее к сценическому занавесу. В рамках второго этапа строительства рядом с деловым центром появится арт-хаб с музыкальным залом.

Возведение нового объекта проходит под контролем Мосгосстройнадзора, сказал председатель комитета Антон Слободчиков. Сейчас специалисты провели уже вторую проверку, в рамках которой оценили качество работ и материалов.

Ранее стало известно, что многофункциональный общественно-деловой комплекс построят в районе Внуково ТиНАО. В комплексе разместят офисные пространства, торговые галереи, кафе, центры бытового обслуживания и зоны для деловых встреч. Комплекс интегрируют в существующую структуру территории и дополнят ее современными функциями.

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