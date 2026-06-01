Новое офисное здание появилось в районе Хорошёво-Мнёвники

Многофункциональный деловой центр общей площадью свыше 75 тысяч квадратных метров появился в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Офисное здание возвели по адресу Шелепихинская набережная, дом 36, строение 3. Его строительство стало возможным благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Общая площадь административно-офисных помещений в здании составила почти 43 тысячи "квадратов".

"В здании оборудовали различные типы рабочих мест – от отдельных кабинетов до открытых пространств. Часть офисов спроектировали с выходами на открытые террасы", – отметил Ефимов.

Программа МПТ играет ключевую роль в формировании сбалансированной застройки города, добавил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Более 40% от общего объема одобренного строительства в рамках МПТ в столице приходится именно на объекты делового назначения.

"Такие решения позволяют обеспечивать занятость горожан рядом с домом. В частности, ввод в эксплуатацию бизнес-центра позволил создать свыше 1,6 тысячи новых рабочих мест для жителей столицы", – указал Ликсутов.

Основной акцент на фасадах делового центра сделан на крупноформатных элементах навесной системы и стеклопакетах с разным тонированием и зеркальностью. В итоге само здание получило динамичный и воздушный образ. Кроме того, объем и массивность облику добавляет нижний уровень офиса, выполненный из полимербетона.

Общая площадь остекления комплекса составила около 21 тысячи "квадратов". В 24-этажном сооружении предусмотрены 21 лифт, 5 подъемников, 4 эскалатора, также для сотрудников доступен трехуровневый подземный паркинг на 313 автомобилей и 11 мотоциклов, указал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Кровлю площадью 2,4 тысячи квадратных метров сделали эксплуатируемой, здесь установлено инженерное оборудование", – подчеркнул он.

Кроме того, особенностью проекта стал трехэтажный атриум, в котором разместили ресепшен, кафе, столовую для сотрудников, комнату матери и ребенка, торговую зону. В комплексе внедрены системы видеонаблюдения и распознавания лиц.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что строительство комплекса велось с декабря 2022 года на участке площадью около 0,5 гектара. Весь процесс проходил под контролем инспекторов комитета. По результатам итогового мероприятия оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Ранее в Зеленограде, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", началось строительство современного производственного комплекса для выпуска оборудования радиационного контроля. Максимальная высота здания составит 10 этажей. Внутри разместят современные офисные пространства и переговорные комнаты, а производственные помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием.