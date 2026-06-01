Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 11:05

Происшествия

В Москве спасатели вытащили из воды рыбака, упавшего в Большой Садовый пруд

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели помогли рыбаку, который упал в Большой Садовый пруд в Тимирязевском районе на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром 1 июня. Упавшего в воду человека заметили сотрудники спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Спасатели быстро прибыли на место и помогли мужчине забраться на борт катера, где оказали ему первую помощь. Как рассказал сам пострадавший, он почувствовал себя плохо во время рыбалки. Его осмотрели медики, которые приняли решение о госпитализации рыбака.

Ранее столичной поисково-спасательной службе на водных объектах исполнилось 30 лет. Более 80 специалистов дежурят круглосуточно. В жару и оттепель число дежурных сотрудников увеличивают до 120 человек.

По словам Сергея Собянина, сейчас спасатели контролируют 100% береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища. В работе они используют гидроциклы, суда на воздушной подушке и даже БПЛА.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика