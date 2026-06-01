В Москве спасатели вытащили из воды рыбака, упавшего в Большой Садовый пруд

Спасатели помогли рыбаку, который упал в Большой Садовый пруд в Тимирязевском районе на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром 1 июня. Упавшего в воду человека заметили сотрудники спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Спасатели быстро прибыли на место и помогли мужчине забраться на борт катера, где оказали ему первую помощь. Как рассказал сам пострадавший, он почувствовал себя плохо во время рыбалки. Его осмотрели медики, которые приняли решение о госпитализации рыбака.

Ранее столичной поисково-спасательной службе на водных объектах исполнилось 30 лет. Более 80 специалистов дежурят круглосуточно. В жару и оттепель число дежурных сотрудников увеличивают до 120 человек.

По словам Сергея Собянина, сейчас спасатели контролируют 100% береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища. В работе они используют гидроциклы, суда на воздушной подушке и даже БПЛА.

