Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за травмирования человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Задержки в движении поездов Фрязевской ветки Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) наблюдаются в связи с травмированием человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Инцидент произошел в 18:46 по московскому времени. На перегоне Щелково – Соколовская пригородный состав № 6471, следовавший по маршруту Фрязево – Москва-Ярославская, травмировал пешехода, который, по предварительным данным, нарушил правила безопасности на железной дороге.

"На время оказания помощи движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме", – уточнили в МЖД, добавив, что сейчас принимаются все усилия для минимизирования времени задержки.

До этого движение поездов прерывалось на участке Замоскворецкой линии метро от станции "Театральная" до "Сокола". Причиной стало нахождение человека на путях. Спустя менее часа движение составов вошло в график.