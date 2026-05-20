На Замоскворецкой линии метро восстановлено движение поездов

Движение поездов восстановлено на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Составы снова следуют по графику.

Движения не было на участке от станции "Театральная" до станции "Сокол" из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Ранее на станции Казанского направления МЦД Выхино загорелась одна из секций ограждения платформы. Пожар своевременно ликвидировали сотрудники МЧС России. В результате случившегося никто не пострадал. Произошедшее не повлияло на движение пригородных поездов и работу станции метро.

