Столичные полицейские задержали мужчину, который спустился на пути в метро Москвы, передает пресс-служба управления МВД по городу.

По предварительной версии, на станции "Баррикадная" мужчина 1999 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, спустился на пути перед прибывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, из пассажиров в вагонах никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники ППС задержали мужчину, который в результате спуска на жесткий путь получил травму подбородка. По факту инцидента в отношении пассажира составили административные протоколы по статьям 20.21 и 11.15.1 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее человек погиб, упав под поезд на станции "Котельники" столичного метро. Уточнялось, что пассажир упал на пути по своей неосторожности. Об иных обстоятельствах произошедшего не сообщалось.

Из-за ЧП на Таганско-Краснопресненской линии метро временно не было движения на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники".

