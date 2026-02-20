Мужчина попытался ограбить девушку на станции метро "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Мужчина попытался похитить телефон у девушки на станции московского метро "Новаторская". Он задержан, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 25-летний приезжий увидел в вагоне поезда девушку со смартфоном в руке. Он попытался вырвать у нее гаджет, вытолкнул пассажирку на платформу и повалил ее. Девушка оказала сопротивление, также ей помогли другие пассажиры.

Прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности за покушение на грабеж.

Ранее на станции "Каховская" в районе перехода на "Севастопольскую" мужчина развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого ударил его стеклянной бутылкой по голове. В результате пострадавшему понадобилась медпомощь.

Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Мордовии. Выяснилось, что в момент ссоры он был в состоянии алкогольного опьянения.