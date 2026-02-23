Новый сюжет на "Матрешке Москвы" покажут ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый тематический сюжет представят в период с 21 по 24 февраля на "Матрешке Москвы" в парке "Зарядье" ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Сюжет будет посвящен российской армии. Горожанам покажут специальную заставку со щитом, который символизирует безопасность, а также с российским флагом и праздничным фейерверком. Помимо этого, гости увидят собирательный образ крейсера с навигационными приборами, цифровые копии истребителя Су-57 и новейших танков.

Для того, чтобы презентовать новый сюжет, будет использована кинетическая конструкция, медиаэкраны которой способны менять свое положение через несколько секунд. Посмотреть на заставки можно после завершения сеанса вечерней программы "Россия объединяет": в 18:15, 19:15 и 20:15.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что специальные сюжеты формируются для "Матрешки Москвы" в честь патриотических дат по поручению Сергея Собянина. По его словам, в этом году будут созданы новые познавательные программы к иным государственным праздникам.

В свою очередь, в городском транспорте Москвы запустят праздничный эфир в честь Дня защитника Отечества. Трансляция будет доступна на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Эфиры продлятся до 27 февраля и будут включать в себя рассказ об истории праздника.

