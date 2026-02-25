РИА Новости: камеры не зафиксировали выход девятилетней девочки на прогулку в Смоленске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Видеокамеры у дома не зафиксировали выход девятилетней девочки в Смоленске на прогулку с собакой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

"В доме один подъезд, и установленная на центральном входе в дом видеокамера не зафиксировала выход девочки из подъезда, но она могла выйти через запасной выход, там камеры нет", – пояснил собеседник агентства.

Участвующие в поиске горожане также отметили, что, по словам мамы девочки, та предпочитала выходить через центральную дверь, однако теоретически могла воспользоваться и запасным выходом.

Камеры видеонаблюдения, установленные в районе, не засекли путь девочки, а версию похищения ее отцом назвали несостоятельной. Мужчина живет отдельно от семьи, его проверяли. Когда он узнал о случившемся, то сразу приехал домой к дочери.

О пропаже девочки накануне сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, около 08:00 24 февраля ребенок ушел из квартиры дома на улице Маршала Еременко. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" намерены увеличить территорию поисков. До этого они по большей части проводились по месту проживания ребенка.

Приметы девочки следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.