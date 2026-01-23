Неизвестные похитили 14-летнего подростка в Красноярске

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярске неизвестные похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Об исчезновении ребенка рассказал его отец. По предварительной версии, вечером 22 января подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Позже на телефон мужчины в мессенджере поступило сообщение о похищении его сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка.

Отец ребенка также сообщил, что из его сейфа пропали 3 миллиона рублей. При этом в переписке злоумышленники потребовали выкуп, в 10 раз превышающий данную сумму, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказал ТАСС источник в управлении СК по региону, неизвестные потребовали у отца пропавшего 350 тысяч долларов.

В настоящее время местонахождение пропавшего и все обстоятельства его исчезновения устанавливаются. В числе примет мальчика: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение и темно русые кудрявые волосы. Он был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы и черные ботинки. Оперативные службы проверяют версию о том, что подросток мог действовать под влиянием мошенников.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело из-за возможного похищения 15-летней девочки из Ачинска. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе инсценировку похищения.

Спустя время ребенка нашли в квартире одного из домов в городе Назарово. Школьница, которая записала родителям видеосообщение о своем похищении, заявила, что действовала по указу телефонных мошенников.