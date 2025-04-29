В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить девятилетнего ребенка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В Уяре Красноярского края задержали мужчину за попытку похитить ребенка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, 36-летний мужчина, находясь под градусом, пришел на детскую площадку и предложил девятилетнему мальчику проводить его до дома своей знакомой. После отказа злоумышленник, схватив школьника за руку, пригрозил: "Если ты закричишь, то я тебя ударю!"

Выбежавший на шум сосед догнал мужчину и силой забрал второклассника. В прокуратуре уточнили, что похититель кричал, что это его ребенок.

В результате возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего"). В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, добавили в ведомстве.

Ранее мошенники обманули 11-летнего мальчика и потребовали выкуп в размере 3 миллионов рублей у его родителей. По данным столичной прокуратуры, неизвестные позвонили ребенку, представившись сотрудниками Роскомнадзора, и заявили, что его родители якобы помогают преступникам. Аферисты пригрозили, что взрослых посадят в тюрьму, а мальчика отправят в детский дом, если он не выполнит их указания. Обстоятельства происшествия проверяет Чертановская межрайонная прокуратура.