В Новокузнецке три местных жителя незаконно удерживали девять человек

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Полицейские в Новокузнецке задержали троих местных жителей, которые незаконно удерживали девять граждан. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Полицейские установили, что ранее пропавший без вести 47-летний местный житель находится в одном из строений города. Оперативники проникли в запертое помещение на цокольном этаже гаражного бокса, где обнаружили восемь человек в возрасте от 33 до 49 лет. Двое из них разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей, которых доставили в полицейский отдел.

По предварительным данным, в период с 2012 по 2025 год злоумышленники незаконно удерживали не менее девяти человек. Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках, однако одной из женщин удалось убежать.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейские задержали жителя Новосибирска, который избил бывшую жену и незаконно удерживал ее в квартире. К полицейским обратились местные жители, которые были обеспокоены звуками ссоры соседей.

Следователи возбудили против мужчины два уголовных дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".