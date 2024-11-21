В Приморье двое мужчин избили и похитили прохожего из-за замечания

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

В Большом Камне двое мужчин избили и затолкали прохожего в машину из-за сделанного замечания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 20 ноября во дворах жилых домов по улице Парковой. Двое мужчин нарушили общественный порядок, и один из прохожих сделал им замечание. В ответ его избили, затолкали в багажник автомобиля Nissan Tiida и попытались уехать.

В результате потерпевшему удалось открыть дверь багажника и выбраться. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы, а подозреваемых в похищении задержали. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее жителю Ростовской области, державшему в рабстве 18 человек, предъявили обвинение. По данным источников, мужчина удерживал людей в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему. При этом его уже привлекали к ответственности за похищение человека. Также мужчину объявляли в федеральный розыск, однако он обходился лечением в психиатрической больнице.