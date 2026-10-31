Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны изменения в расписании.

Ограничения, вероятно, связаны с атакой беспилотников на столичный регион. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве.

