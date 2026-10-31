Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива до конца января

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Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива его производителями до конца января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января", – указано в сообщении.

В правительстве объяснили, что решение связано с поддержанием стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее в Центробанке отмечали, что договоренности по дизельному топливу с США, достигнутые в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина, не окажут значимого влияния на топливный рынок и инфляцию в России.

