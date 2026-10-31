Движение ограничат в районе Крылатской улицы со 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат в районе Крылатской улицы в Москве со 2 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На участке местного проезда в районе дома 21 по Крылатской улице для движения будет недоступна одна полоса. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Также в районе Аэропорт на севере Москвы со 2 ноября изменится схема движения транспорта. На перекрестке Красноармейской улицы и Авиационного переулка установят светофоры и обустроят дополнительные пешеходные переходы.

Кроме того, въезд в местный проезд между домами 28 и 30 по Красноармейской улице закроют, а подъехать к этим зданиям можно будет через соседний проезд между домами 24 и 28.