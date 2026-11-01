Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Астраханской области

Фото: MAX/"МЧС Астраханской области"

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Астраханской области. Жертвами происшествия стали 60-летний мужчина и 63-летняя женщина, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание произошло в населенном пункте Килинчи по адресу Октябрьская улица, дом 3. Когда пожарные подразделения прибыли на место, здание уже было охвачено огнем.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли шесть единиц техники и 19 сотрудников МЧС России.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров.