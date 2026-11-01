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01 ноября, 18:24

Политика

Латвия впервые в истории возглавила Совет Безопасности ООН

Фото: depositphotos/phodopus​

Латвия впервые за свою историю получила председательство в Совете Безопасности ООН, сообщило Министерство иностранных дел республики.

Полномочия рассчитаны на один месяц. В ноябре латвийская сторона будет председательствовать на всех заседаниях Совета – как официальных, так и неофициальных, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Главная задача латвийской внешнеполитической службы – укрепление безопасности республики", – подчеркнула посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес.

Совет Безопасности она назвала средством для достижения этой цели.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада влияют на работу ООН непропорционально сильно, и это ведет к дисбалансу в устройстве организации.

По словам российского лидера, западные страны, которые представляют мировое меньшинство, стремятся сохранить контроль над управленческими функциями, хотя их влияние уменьшается. Путин указал, что на этом фоне все заметнее роль иных государств, обретающих большую независимость и уверенность.

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