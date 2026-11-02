Больше всего спортивного питания покупают жители Мурманской области и ЯНАО

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Больше всего спортивного питания в пересчете на душу населения покупают жители Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки "Честный знак".

По общему объему потребления на 1 тысячу человек лидируют Мурманская область с показателем в 83,9 упаковки и Ямало-Ненецкий автономный округ, где приобретают 83 упаковки. Замыкают пятерку лидеров Ленинградская область (63,6 упаковки), Карелия (62) и Ярославская область (60,4).

Санкт-Петербург и Москва расположились в рейтинге на шестой и седьмой строчках – 60 и 56 упаковок на 1 тысячу жителей соответственно.

Похожая ситуация сложилась и в сегменте протеиновых смесей. Здесь первые места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (79,9 штуки) и Мурманская область (78,3 штуки). В топ-5 также вошли Карелия, Ленинградская и Ярославская области.

При этом география продаж протеиновых батончиков отличается. Абсолютным лидером по реализации на 1 тысячу человек стала Москва – 3,5 штуки. Вторую и третью строчки делят Иркутская область и Хакасия, где показатель составил по 3,1 штуки. Пятерку лидеров замыкают Красноярский край и Санкт-Петербург.

По данным "Честного знака", за март – сентябрь в России реализовали более 8,3 миллиона упаковок спортивного питания. На протеиновые смеси пришлось 6,1 миллиона единиц, что составляет три четверти всех продаж в этой категории. Доля протеиновых батончиков за тот же период составила 2,4% – около 199 тысяч штук, однако к сентябрю показатель вырос до 3%.

"Протеиновые батончики пока остаются для аудитории специализированным продуктом, воспринимаемым в большей степени как полезный перекус, чем серьезная добавка к спортивным тренировкам", – пояснили аналитики.

Ранее стало известно, что мировые цены на изолят сывороточного протеина за последние 3 года выросли в 5 раз, достигнув 28 тысяч евро за тонну. Это более чем в 4 раза превышает темпы роста цен на сыр и сливочное масло.

Причина кроется в резком росте потребительского спроса на продукты с повышенным содержанием белка, протеиновые порошки и коктейли. Еще недавно сыворотка считалась ингредиентом для производства сыра и других молочных изделий, однако теперь она превратилась в самостоятельное сырье с глобальным охватом.

