Врач назвала последствия употребления спортдобавок в пищу

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Бесконтрольное добавление спортивных добавок в пищу может спровоцировать дисбактериоз, скачки инсулина, онкологию и дефицит питательных веществ. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Зубарева, сообщает "Газета.ру".

По словам врача, почти во всех протеинах есть молочный белок, сдобренный углеводами. В результате такой смеси начнутся процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз, указала эксперт. Для избежания рисков она порекомендовала при употреблении изолятов выбирать те, что на сывороточном белке и без сахара.

Также содержащийся в спортдобавках L-карнитин может вызвать неприятный рыбный запах, который будет исходить от тела. Так происходит, потому что это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. Но так происходит не со всеми, все зависит от генетики, объяснила Зубарева.

Почти во всех спортдобавках есть сахар, а это, в свою очередь, может привести к скачкам инсулина, а в дальнейшем – к преддиабету, сказала эксперт. Она добавила, что повышенный уровень инсулина увеличивает рост андрогенов – мужских половых гормонов, из-за чего усиливается выработка кожного сала. Это может привести к появлению прыщей на коже, указала специалист.

Кроме того, продолжила Зубарева, чрезмерное употребление добавок с кальцием может вызвать онкологию. Как выяснили американские ученые, продукты, богатые кальцием, в отличие от добавок, не несут онкологических рисков.

Последнее последствие от спортдобавок, которое назвала эксперт, – это дефицит питательных веществ. С ее слов, обогатить организм могут сбалансированный рацион и разнообразные продукты. Ни одно спортивное питание или комплекс витаминов и минералов не насытят организм всеми питательными веществами, подытожила Зубарева.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин сказал, что от спортивного питания можно набрать лишний вес. По его словам, предназначенные для спортсменов продукты питания обычно содержат огромное количество калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. Если же человек занимается в зале не слишком интенсивно, тогда у него есть риск набрать не мышцы, а жировую прослойку, отметил специалист.

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