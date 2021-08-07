Фитнес-эксперт рассказал, в каких случаях спортивное питание не будет работать

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему спортивное питание можно принимать только во время регулярных занятий.



В спортивной физиологии есть такая поговорка: что не используется, то пропадает. То есть если человек регулярно тренировался, качал мышцы, но потом полностью отказался от занятий, то организм начинает терять наработанные качества. А в фитнесе это правило работает даже при незначительных нагрузках.

Например, человек регулярно ходил в тренажерный зал, набрал четыре килограмма мышечной массы за несколько месяцев, а потом уехал в отпуск на две недели или заболел. А когда вернулся к тренировкам, то с удивлением обнаружил, что не только визуально похудел за счет уменьшения объемов мышц, но и просел по силовым показателям. Только представьте, за две недели без тренировок вы можете потерять порядка 40% от набранного тяжелым трудом результата, а если не тренируетесь месяц – то почти весь прогресс пойдет насмарку.

Почему так происходит? Все просто: рост мышц, как и улучшение других качеств нашего тела, – это разновидность адаптации к стрессу, то есть защитный механизм.



Вообще организму в повседневной жизни не нужны высокая выносливость, растяжка и большая мышечная масса, так как он развивается ровно настолько, насколько ему необходимо. Все остальное – это та самая адаптация.



Если начали работать с отягощением, то постепенно увеличивается мышечная масса, но как только перестаете давать нагрузку, организм потихоньку избавляется от набранных вами килограммов. То же самое касается и других качеств организма.

Например, я начал активно заниматься тайским боксом, где необходимо совершать много ударов ногами, а с растяжкой у меня была беда. Поэтому я потихоньку растягивался: результат, конечно, был не как у Ван Дамма, но для любительского уровня подходит. Но как только я съездил в отпуск, моя растяжка всего за неделю вернулась к уровню начала тренировок, то есть результат ухудшился. Другими словами, тренироваться нужно постоянно, если вам это действительно нужно.

Когда ваши тренировки действительно становятся регулярными, с четким пониманием результата, к которому мы стремимся, к режиму питания можно подключать тот или иной вид спортивного питания или БАДы. Здесь принцип очень простой: спортивное питание работает только тогда, когда вы создаете условия для его работы, то есть регулярно и интенсивно тренируетесь.

Я не буду сейчас проводить полноценный ликбез по спортивному питанию, так как это большой пласт добавок. Просто приведу ряд конкретных примеров, чтобы вы понимали, как это работает.



Фото: depositphotos/TONO BALAGUER

Когда я только начинал заниматься тайским боксом, у меня практически сразу заболели суставы, особенно локтевые. До этого я только "качал железо", а в боксе нужна была скорость, легкость и сильные удары, которые подразумевают резкое выпрямление конечностей, отчего локти с коленями и начали болеть. Тренироваться стало неприятно, поэтому решил купить так называемые хондропротекторы – вещества, которые укрепляют суставы, а также связки и сухожилия. Уже через месяц, не прекращая заниматься, у меня полностью пропали боли. Более того, даже перестали хрустеть пальцы.

Почему добавка так хорошо помогла? Ведь можно было ее употреблять и без тренировок.



Все очень просто: тренировки существенно улучшают кровоток, а значит, и питание тканей, куда и приходят нужные нам вещества. В повседневной жизни мы просто не создаем условия, чтобы добавка усвоилась и выполнила свою функцию.



Это же касается и обычного протеина, который используют для восстановления и роста мышечной массы после силовых тренировок. Когда вы качаетесь, вам нужно употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела, что сделать за счет обычных продуктов достаточно сложно. Вот здесь на помощь и приходит протеин, который удобно использовать сразу после тренировки или на работе в качества перекуса. Он хорошо усваивается и помогает быстрее добиться нужного результата. Но если вы пьете добавку просто так, без тренировок, то мышцы у вас точно не вырастут.

Такая же ситуация с различного рода жиросжигателями, например с популярным L-карнитином. Да, он действительно помогает снижать жировую массу тела, но только тогда, когда вы запускаете механизм его работы, а именно – выполняете кардиотренировки, причем регулярно – три-четыре раза в неделю. Их продолжительность также должна составлять не менее 45 минут. И так абсолютно со всеми видами добавок.

Еще один важный вопрос – где приобрести качественное спортивное питание? Несложно догадаться, что для покупки вам нужен не только правильный магазин, но и грамотный консультант, который подберет вам добавку в зависимости от ваших целей и задач. Поэтому советую идти в специализированный магазин, а не покупать БАДы наобум в интернете. К тому же это защитит вас от приобретения контрафактной продукции, которая часто попадается в Сети.