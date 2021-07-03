Тренер рассказал, почему не стоит доверять фитнес-блогерам

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли использовать видеоуроки по фитнесу для самостоятельных тренировок, а также насколько можно доверять фитнес-блогерам.



На протяжении последних 28 лет я регулярно тренируюсь. Изначально это было для того, чтобы получить серьезный результат, выступать на соревнованиях. Да и просто потому, что мне спорт всегда нравился. Но когда проходишь определенный рубеж, то понимаешь, что избыточные нагрузки уже не так полезны для здоровья, как хотелось бы, а вот умеренные не просто продуктивны, но и крайне необходимы. Снизив интенсивность тренировок и их продолжительность, я нашел комфортный для себя и своего здоровья ритм. Это дает возможность прекрасно себя чувствовать, хорошо выглядеть и не иметь характерных проблем со здоровьем, с которыми так или иначе сталкиваются люди, очень мало двигающиеся или имеющие избыточный вес. Все должно быть разумно, грамотно и обоснованно.

Поэтому, когда мне говорит человек, не имеющий какого-либо опыта занятий спортом или фитнесом, что он прекрасно тренируется дома: по видеоурокам, мобильным приложениям или черпает информацию у фитнес-блогеров, я начинаю тяжело вздыхать.

Наш организм – сложнейшая система и к тому же очень хрупкая. И если не понимать базовых вещей в анатомии, физиологии и биомеханике, новичку научиться тренироваться по видео практически невозможно. Во-первых, ни один урок не является персонализированным, то есть он не будет и не может учитывать ваши индивидуальные особенности или проблемы со здоровьем. Все уроки стандартны.



Как бы подробно виртуальные инструкторы ни пытались объяснить выполнение упражнения, практически наверняка вы будете делать его с ошибкой. И особенно это опасно, если речь идет о тренировках на спину.



В отработке упражнений нужен тотальный контроль, даже если работать с собственным весом тела. Причем от грамотно поставленной техники выполнения зависит не только снижение рисков получения травм, но и проработка мышцы или мышечной группы в целом, а значит, и результат.

Прекрасно помню двух ребят, которые пришли заниматься в тренажерный зал с планшетом: на нем было установлено приложение для силовых тренировок. Как вы думаете, чем они занимались львиную долю времени? Парни бродили по залу в поисках необходимого оборудования, пытаясь найти сходство с картинками из гаджета. Насколько было бы все проще, если бы они знали название тренажеров и упражнений. А как быть, если тренажера, который запланирован программой, просто нет в наличии? Как найти альтернативу? Такие курсы тренировок могут длиться неделями и месяцами. Но желаемого результата просто не наступает, а это снижает мотивацию, и люди прекращают занятия вообще.



Что касается фитнес-блогеров, то здесь ситуация немного сложнее. Дело в том, что они привлекают к себе аудиторию красивой картинкой – своим внешним видом. В большинстве случаев они действительно выглядят просто отлично. Но проблема заключается в другом: блогеры уверяют со страниц своих соцсетей, что и вы будете смотреться так же круто, если начнете тренироваться по их методике. Собственно, подвох здесь один: любой человек с отличной фигурой – это либо действующий спортсмен, либо бывший атлет, который тренируется так много, что обывателю даже и не снилось.



Более того, фитнес и бодибилдинг, пожалуй, одни из самых лицемерных направлений в спортивной жизни, так как в большинстве дисциплин невозможно обойтись без применения запрещенных препаратов.



Как бы такой блогер ни убеждал, что запросто можно получить фигуру мечты, нужно понимать, что для этого понадобится гораздо больше, чем просто заниматься по его методикам. Также не стоит забывать, что ни человек с экрана, ни приложение не будут заниматься с вами персонально. Поэтому погрешности в выполнении того или иного упражнения вам гарантированны.

Чтобы тренироваться эффективно, безопасно и в удовольствие, нужно четко понимать, чего вы хотите добиться, а потом обратиться к специалисту. Он подберет для вас соответствующую методику занятий. Тренер поможет не просто поставить технику выполнения упражнений, но и доведет их до автоматизма, а также даст базовые знания для последующих тренировок.