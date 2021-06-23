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Фитнес-эксперт рассказал, как работу на даче сделать фитнес-тренировкой

Дачный фитнес: как работу на загородном участке превратить в тренировку
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли считать работу на даче разновидностью фитнеса и какие мышцы можно прокачать на загородном участке.

Фото: depositphotos/amixstudio

Альтернатива является важной составляющей в жизни любого москвича: мы можем, например, выбирать, на чем поехать на работу: на такси, каршеринге или личном транспорте. Это понятие подразумевает не просто другой вариант, а максимально приближенный к тому, что мы хотели изначально. Иначе это будет не альтернатива, а компромисс.

И когда мне говорят, что работа на даче является альтернативой полноценной тренировки в фитнес-клубе, я уверенно заявляю, что это не так. Особенно если речь идет о силовых упражнениях, где необходимо определенное оборудование. Но это не значит, что занятия на загородном участке вообще нельзя воспринимать как тренировочный процесс. Это стало понятно, когда я оказался у друзей на даче и меня попросили поколоть дрова.

Дело в том, что последние полгода я активно занимаюсь тайским боксом, где для развития силы удара используют прием под названием "молот". Суть его проста: на полу лежит покрышка от трактора, а человек берет специальный молот с длинной рукояткой, делает замах, а затем сильно бьет им по покрышке.

Молот отскакивает от шины, но его нужно поймать у основания и сделать следующий удар. Это упражнение развивает не только силу удара, концентрацию и точность, но и активно тренирует сердечно-сосудистую систему.

Поэтому, когда я взял топор и нанес первый удар по полену, то понял, что это практически то же самое движение, которое выполняю на тренировке. За час рубки дров я не просто отлично размялся, но и великолепно проработал большой объем мускулатуры, который важен для занятий единоборствами.

Фото: depositphotos/MNStudio

Естественно, не все занимаются единоборствами, но многие выполняют аэробные или кардиотренировки, чтобы похудеть или для поддержания общей выносливости. Так вот, колка дров является великолепной альтернативой кардио с проработкой, а также прокачивает практически все тело: от мышц спины и живота до мускулатуры рук. Но важно понимать, что некоторым людям это делать противопоказано. В первую очередь тем, у кого есть проблемы с позвоночником, например при наличии межпозвонковых протрузий или грыж.

Такие же ограничения могут быть и при использовании лопаты, ведь вы работаете не только руками, но и корпусом.

Если запретов нет, то именно копание является отличным движением, где, как и при работе с топором, задействован большой мышечный массив с максимальным акцентом на руки. Главное – не сорвать мозоли.

Еще в бодибилдинге есть такое упражнение, как прогулка фермера. Оно выполняется предельно просто: вам нужно взять в руки две гантели одного веса, встать с ними, свести лопатки и медленно пройтись по залу примерно минуту. Это статодинамическое упражнение великолепно прорабатывает трапециевидные мышцы, руки, корпус, а также дает колоссальную нагрузку на ноги, особенно икроножные мышцы. "Прогулка" тоже считается силовой, и она актуальна для набора мышечной массы. Как раз на даче есть прекрасный аналог – таскание ведер с водой. Если у вас есть реальная потребность принести много воды, то ваши трапециевидные мышцы точно скажут вам спасибо.

Фото: depositphotos/mikeshots

А еще в тренажерном зале часто используют такой прием, как "суперсет". Во время его выполнения вы делаете два упражнения подряд на мышцы-антагонисты, которые работают в противофазе. Например, тренируете бицепс и трицепс. Поэтому, когда на даче вы что-то пилите, то получается вариация такого суперсета как раз на эти мышцы. Единственное, если мы воспринимаем работу с пилой именно как способ подкачать руки, то важно не забывать их чередовать и даже считать количество движений. Так нагрузка распределится равномерно.

Еще одно движение, которое неплохо может проработать брюшной пресс, особенно косые мышцы живота, – это кошение травы.

Но здесь важно понимать, что корректно работать соответствующая мускулатура будет только при правильном движении корпуса и рук. Если быть честным, кто будет отрабатывать технику выполнения в этом движении? Более того, много вы знаете людей, у которых есть вообще ручная коса?

Подводя итоги, несложно сделать вывод, что определенные виды дачных работ действительно неплохо нагружают мускулатуру и активно вовлекают в работу сердечно-сосудистую систему. Но я слабо себе представляю, что кто-то всерьез попробуют такого рода деятельность превратить в полноценное занятие. Другими словами, потренироваться таким способом можно, но вот добиться четко выраженного результата вряд ли получится. Для каждой тренировки нужна конкретная методика и соответствующее оборудование, и это точно не лопата и ведра.

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Каневский Эдуард

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