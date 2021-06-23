Фитнес-эксперт рассказал, как работу на даче сделать фитнес-тренировкой

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли считать работу на даче разновидностью фитнеса и какие мышцы можно прокачать на загородном участке.



Альтернатива является важной составляющей в жизни любого москвича: мы можем, например, выбирать, на чем поехать на работу: на такси, каршеринге или личном транспорте. Это понятие подразумевает не просто другой вариант, а максимально приближенный к тому, что мы хотели изначально. Иначе это будет не альтернатива, а компромисс.

И когда мне говорят, что работа на даче является альтернативой полноценной тренировки в фитнес-клубе, я уверенно заявляю, что это не так. Особенно если речь идет о силовых упражнениях, где необходимо определенное оборудование. Но это не значит, что занятия на загородном участке вообще нельзя воспринимать как тренировочный процесс. Это стало понятно, когда я оказался у друзей на даче и меня попросили поколоть дрова.

Дело в том, что последние полгода я активно занимаюсь тайским боксом, где для развития силы удара используют прием под названием "молот". Суть его проста: на полу лежит покрышка от трактора, а человек берет специальный молот с длинной рукояткой, делает замах, а затем сильно бьет им по покрышке.



Молот отскакивает от шины, но его нужно поймать у основания и сделать следующий удар. Это упражнение развивает не только силу удара, концентрацию и точность, но и активно тренирует сердечно-сосудистую систему.



Поэтому, когда я взял топор и нанес первый удар по полену, то понял, что это практически то же самое движение, которое выполняю на тренировке. За час рубки дров я не просто отлично размялся, но и великолепно проработал большой объем мускулатуры, который важен для занятий единоборствами.



Естественно, не все занимаются единоборствами, но многие выполняют аэробные или кардиотренировки, чтобы похудеть или для поддержания общей выносливости. Так вот, колка дров является великолепной альтернативой кардио с проработкой, а также прокачивает практически все тело: от мышц спины и живота до мускулатуры рук. Но важно понимать, что некоторым людям это делать противопоказано. В первую очередь тем, у кого есть проблемы с позвоночником, например при наличии межпозвонковых протрузий или грыж.

Такие же ограничения могут быть и при использовании лопаты, ведь вы работаете не только руками, но и корпусом.



Если запретов нет, то именно копание является отличным движением, где, как и при работе с топором, задействован большой мышечный массив с максимальным акцентом на руки. Главное – не сорвать мозоли.



Еще в бодибилдинге есть такое упражнение, как прогулка фермера. Оно выполняется предельно просто: вам нужно взять в руки две гантели одного веса, встать с ними, свести лопатки и медленно пройтись по залу примерно минуту. Это статодинамическое упражнение великолепно прорабатывает трапециевидные мышцы, руки, корпус, а также дает колоссальную нагрузку на ноги, особенно икроножные мышцы. "Прогулка" тоже считается силовой, и она актуальна для набора мышечной массы. Как раз на даче есть прекрасный аналог – таскание ведер с водой. Если у вас есть реальная потребность принести много воды, то ваши трапециевидные мышцы точно скажут вам спасибо.



А еще в тренажерном зале часто используют такой прием, как "суперсет". Во время его выполнения вы делаете два упражнения подряд на мышцы-антагонисты, которые работают в противофазе. Например, тренируете бицепс и трицепс. Поэтому, когда на даче вы что-то пилите, то получается вариация такого суперсета как раз на эти мышцы. Единственное, если мы воспринимаем работу с пилой именно как способ подкачать руки, то важно не забывать их чередовать и даже считать количество движений. Так нагрузка распределится равномерно.



Еще одно движение, которое неплохо может проработать брюшной пресс, особенно косые мышцы живота, – это кошение травы.



Но здесь важно понимать, что корректно работать соответствующая мускулатура будет только при правильном движении корпуса и рук. Если быть честным, кто будет отрабатывать технику выполнения в этом движении? Более того, много вы знаете людей, у которых есть вообще ручная коса?

Подводя итоги, несложно сделать вывод, что определенные виды дачных работ действительно неплохо нагружают мускулатуру и активно вовлекают в работу сердечно-сосудистую систему. Но я слабо себе представляю, что кто-то всерьез попробуют такого рода деятельность превратить в полноценное занятие. Другими словами, потренироваться таким способом можно, но вот добиться четко выраженного результата вряд ли получится. Для каждой тренировки нужна конкретная методика и соответствующее оборудование, и это точно не лопата и ведра.