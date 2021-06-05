Фитнес-эксперт рассказал, как похудеть после рождения ребенка

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский дал советы женщинам, как восстанавливаться после беременности и родов.



Беременность – особенный период в жизни каждой женщины. Но часто бывает так, что за девять месяцев многие девушки набирают достаточно большое количество килограммов. Или же те, кто привык тренироваться до наступления беременности, после родов просто теряют форму. Поэтому неудивительно, что многие мамы задаются вопросами: как быстро похудеть, когда начать тренировки и не скажется ли это на кормлении малыша?

Давайте разберемся по порядку. Для начала стоит определиться с тем, как у женщины прошли роды: естественным путем или делали кесарево сечение. От этого будет зависеть время начала тренировок. Также важно, в каком состоянии вы находились после них и есть ли проблемы с лактацией.



Если все хорошо и никаких ограничений именно по здоровью нет, то к самим тренировкам можно приступать уже через 2–3 недели после родов, но с большим количеством оговорок.



Нужно понимать, что первые несколько месяцев ваши тренировки имеют скорее лечебный характер, а о серьезных нагрузках пока лучше даже не думать. Ваша задача на данном этапе – улучшить общее функциональное состояние, прорабатывать мускулатуру, увеличить подвижность в суставах и позвоночнике, а также тренировать сердечно-сосудистую систему.



Причем первые 3–4 недели необходимо это делать максимально деликатно, ведь самое опасное, что может произойти от избыточной нагрузки, – это нарушение лактации.



Количество тренировок должно быть не больше 2–3 в неделю, а продолжительность занятий – 30–45 минут.



Обязательно перед тренировкой проводите сцеживание, строго соблюдайте правила гигиены, а также пейте достаточное количество чистой питьевой воды без газов и красителей. Это положительно будет сказываться на образовании молока. Кроме того, нужно так рассчитывать время, чтобы вам не нужно было срочно кормить малыша после физических нагрузок.

Сами тренировки лучше начать с легкого кардио. Это важно с точки зрения тренировки сердечно-сосудистой системы. При таких упражнениях организм в качестве источника энергии использует подкожный жир, поэтому вы потихоньку начнете приучать себя к ним.

Если девушка набрала большое количество килограммов или у нее болит спина от постоянного кормления и ношения малыша, то лучшим видом кардиотренажера будет горизонтальный велотренажер. Он существенно снимает нагрузку со спинных мышц. А если есть проблемы с варикозным расширением вен на ногах или предрасположенность к этому, то такой тренажер – просто спасение.

Сама тренировка должна быть интенсивной. Это нормально, если вы будете чувствовать нагрузку и легкую усталость. Но после нее вы должны не "умирать", а, наоборот, ощущать прилив сил.



Также рекомендую женщинам, которые имеют вышеперечисленные проблемы с весом или венами, обратить внимание на плавание как отличную альтернативу любому кардиотренажеру. Причем оно имеет ряд преимуществ: в воде нагрузка на суставы и позвоночник минимальная, работает практически весь мышечный корсет.

Что касается силовых тренировок, то нужно понимать: работать интенсивно и с серьезным отягощением пока не стоит. Ваша задача – постепенно прорабатывать мускулатуру с легким весом снаряда, но ни в коем случае не работать на износ. Идеальный режим – три подхода по 20–30 повторений. Все движения выполняются плавно. Также следите за дыханием: выдох всегда делайте на усилии.



А вот для построения тренировочного плана с учетом всех особенностей я рекомендую обратиться к тренеру лечебной физкультуры (ЛФК) с медицинским образованием.

Также обязательной составляющей восстановления является массаж. Его нужно делать курсами, а не от случая к случаю. Это касается и тренировок, которые нужно выполнять стабильно.