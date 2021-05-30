Фитнес-эксперт рассказал, какие комплексы влияют на фигуру

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как человеческие комплексы могут стать главным мотивирующим фактором для занятий спортом или фитнесом.



Мотивация – краеугольный камень для большинства людей. Особенно когда речь идет о регулярных физических нагрузках. Если в детстве мотивацией заниматься спортом был интерес к конкретной дисциплине, то с возрастом спортивные амбиции исчезают сами собой. Возникает ощущение необходимости в регулярных физических нагрузках. Поэтому, как правило, большинство посетителей фитнес-клубов покупают абонемент, чтобы похудеть или подкачаться, и лишь единицы хотят увидеть у себя какой-то серьезный результат. Еще частой причиной похода в зал являются уже приобретенные проблемы со здоровьем, например проблемы со спиной или сильное ожирение.



С мотивацией у большинства людей дело обстоит плохо. Чтобы заставить себя заниматься, нужны более сильные и острые раздражители. Одним из них может стать комплекс или даже целый ряд комплексов, из-за которых человек начинает ходить на тренировки.



Вспоминая себя, могу рассказать, что еще юношей я дико комплексовал из-за своей откровенной худобы. Слышал с завидной регулярностью в свою сторону такие обращения, как "кожа да кости" или "не в коня корм". Набрать вес за счет жира можно было даже и не мечтать, в том числе потому, что я рос в непростые девяностые. Но это не остановило меня.

Я был фанатом голливудских фильмов, в которых герои кинолент все ходили с накаченными мускулами. Именно поэтому решил попробовать набрать вес за счет мышечной массы. Забегая вперед, скажу, что с этим было много проблем. Во-первых, возможность питаться как следует была сомнительна, а во-вторых, мой тип телосложения оказался вообще не склонным к прибавке какого-либо веса. Но именно благодаря терпению, желанию стать атлетичнее и сильнее, пробуя год за годом разные методики тренировок, изучая анатомию и постепенно улучшая результаты, я добился прироста мышечной массы больше чем на 15 килограммов. Кроме того, настолько полюбил тренажерный зал, что впоследствии стал тренером.

Люди действительно часто комплексуют из-за своей внешности и иногда настолько сильно, что доходит до абсурда. Например, девушки, которые набрали лишний вес из-за отсутствия физических нагрузок и контроля режима питания, хотят наконец-то пойти в зал и начать худеть. Но лишний вес, а точнее его эстетическая составляющая, мешает им дойти до зала. Они думают, что туда ходят одни качки, которые на них будут косо смотреть. В надежде похудеть страх показаться смешным не дает человеку заняться собой.



А мужчины, которые в юные годы могли десятки раз подтягиваться, отжиматься от пола, поднимать штанги с серьезным весом и пробегать километры, в один из дней подходят к перекладине и не могут сделать ни одного повтора. В этот момент они вдруг понимают, что они себя запустили. Если мужчина действительно начинает комплексовать из-за этого, он рано или поздно начнет регулярно тренироваться. Когда такой мотивации будет недостаточно, то дальше разговоров дело не пойдет.



Внешние недостатки или физическая слабость являются сильнейшими мотивирующими факторами, которые приводят людей в спортивные секции или фитнес-клубы.



В первую очередь каждый человек должен нравиться самому себе, и это абсолютно нормально, что он стремится к тому или иному идеалу. Просто кто-то слишком рано опускает руки или пробует не то направление для решения своих задач. Другие, наоборот, слишком активно начинают тренироваться, что приводит к травме, или просто перебарщивают с тренировками. Это тоже ведет к потере мотивации.

В данный момент мы живет не в сложные девяностые, когда для многих фитнес был чем-то экзотическим: из всех видов физической нагрузки мы знали только бег, зарядку и плавание. Сейчас эта индустрия – огромная отрасль с сотней разных направлений и большим количеством специалистов. Если вы комплексуете из-за своей фигуры, худобы или других моментов, которые можно решить с помощью физических нагрузок, смело идите в фитнес-клуб. Также проконсультируйтесь у тренера, который поможет вам выбрать подходящее именно для вас направление, и начинайте заниматься. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.