Фитнес-эксперт рассказал, как не сделать женскую фигуру мужеподобной

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание девушкам при занятиях в тренажерном зале, чтобы не перекачаться.



Многие считают, что силовые нагрузки могут привести к нежелательному результату в независимости от того, правильно занимается человек или нет. Например, большинство девушек, которые слышат словосочетание "тренажерный зал", сразу себе представляют, как они покрываются пластами мускулатуры и становятся мужеподобными. Поэтому они годами откладывают поход в тренажерный зал. На самом деле тренировки помогают не просто худеть, но и построить действительно красивую, пропорциональную фигуру, а также повысить общую работоспособность и создать мышечный корсет. Это особенно полезно для здоровья позвоночника и суставов.

Давайте разберемся, почему тренажерный зал на самом деле не опасен для женщин и девушек и какие есть подводные камни. Девушкам, которые занимаются с "железом", не стоит сильно бояться существенного прироста мышечной массы, потому что у них от природы существенно меньше тестостерона. Главной функцией этого гормона как раз является увеличение мышц от физических нагрузок, а также рост волос на теле и прочих атрибутов, характерных для мужчин. Поэтому, если мы видим девушек с заметными мускулами, это лишь означает, что они употребляют различные препараты для выступления на соревнованиях, где необходимы большие и рельефные мышцы.

Более того, на рост мышц влияет и количество повторений в подходе. Если мы хотим подкачаться, то нужно брать такой вес, с которым получается выполнить не больше 12 повторений за подход. Такая нагрузка вызывает соответствующий стресс, ответом на который и должен быть постепенный рост мускулов. Если же это не нужно, то и количество повторений должно быть больше, а вес – меньше.



Идеальный режим работы для девушек, которые хотят качественно проработать мускулатуру без риска ее увеличить, – от 15 до 30 повторений.

Еще одним важным моментом является то, что мышцы быстро не растут, как бы много вы ни занимались. Если девушка повышает нагрузку, чтобы добиться определенного результата, но в какой-то момент понимает, что он достигнут, то не стоит заканчивать тренировки. Для поддержания достигнутого эффекта следует продолжать тренироваться, но с тем весом, который был последним, не повышая его. Это называется режимом формы, к которой вы стремились.



Чего действительно стоит опасаться, занимаясь в тренажерном зале, так это травм. Причем многие повреждения бывают настолько серьезными, что могут довести до больничной койки. Самые распространенные – это травмы спины. Как правило, их получают при приседаниях, выпадах со штангой и становой тяге. Травмироваться можно и из-за проблем с позвоночником, о которых вы могли просто не знать, а также из-за неправильной техники выполнения упражнения и некорректно подобранного веса.

Вторые по популярности – травмы суставов, чаще всего коленных. Их можно получить, если выполнять неправильно выпады. За ошибками в выполнении упражнения нужно следить в самом начале ваших тренировок. Достаточно часто во время тренировки девушки пытаются сделать себе талию за счет прокачки косых мышц живота. Многие думают, что если тренировать эти мышцы, то уйдут жировые отложения с боков и появится изящная талия. Но, к сожалению, такой метод не работает. Во-первых, потому что жир локально не сгорает, а во-вторых, если постоянно качать косые мышцы, то они могут увеличиться в размерах. Это сделает талию более плотной и объемной, а тот результат, к которому вы стремились, сойдет на нет.

Таким образом, тренажерный зал не только не опасен для девушек, а просто необходим. Но для начала занятий вам понадобится профессиональный тренер. Он должен будет подобрать для вас корректную нагрузку, отработать и довести до автоматизма технику выполнения упражнений. Также наставник поможет сформировать привычку заниматься регулярно, а не от случая к случаю.