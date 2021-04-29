Фитнес и аллергия: стоит ли отказаться от физической нагрузки в период обострения

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как тренироваться аллергикам в период обострения.



Я родился с очень неприятным и опасным для жизни заболеванием: бронхиальной астмой. В детстве меня часто возили по больницам, а из-за постоянных пропусков школы даже остался на второй год в третьем классе. Из-за особенностей болезни врачи категорически запрещали мне заниматься каким-либо видом спорта, а моими "лучшими друзьями" стали ингаляторы и антигистаминные препараты.

В десять лет я, не послушав врачей, начал потихоньку заниматься спортом, и у меня перестали случаться приступы астмы. Но, к сожалению, аллергические реакции никуда не делись. Более того, с годами я стал замечать, что количество аллергенов, на которые я реагирую, стало расти. Весной из-за этого я начинаю испытывать серьезные проблемы. И, конечно же, возникает вопрос: как тренироваться в сезон обострения и стоит ли это делать вообще?

В конце восьмидесятых выбор противоаллергических средств был весьма скуден, а количество побочных действий – значительным. Чего нельзя сказать о препаратах современных. Я уверен, каждый аллергик прекрасно знает, что, когда и в каких количествах ему употреблять в соответствующий период времени. Но все же интенсивность воздействия аллергенов на организм, когда мы тренируемся, сказывается как на общем состоянии, так и на эффективности тренировки в целом.

Поэтому рекомендую придерживаться определенных правил.

Большинство сезонных аллергенов находится на улице, именно поэтому обострение чаще всего приходится на весенний период, в момент активного цветения разного рода растений. Поэтому любителям тренировок на свежем воздухе важно искать такие локации, где снижена концентрация растений, на которые возможна реакция. Стоит попробовать позаниматься на стадионе или перенести тренировки в фитнес-клуб. Если же вам сложно поменять локацию, то используйте онлайн-ресурсы, которые указывают уровень пыльцы в определенном месте и периоде времени. Как правило, те или иные растения цветут в одно и то же время, а значит, вы можете легко спрогнозировать свои тренировки и подстроить их под календарь цветения.

Выбирайте правильное время для тренировок: пик цветения пыльцы попадает на полдень – следовательно, лучше позаниматься рано утром или поздно вечером.

Обязательно уменьшите интенсивность и продолжительность тренировок, а также количество занятий в неделю. Это поможет снизить риск получения большой концентрации аллергенов, а значит, и реакции организма. В данный период важно поддерживать форму, а не работать над улучшением своих показателей.

Чтобы пыльца и другие раздражители не задевали иммунную систему, во время тренировок надевайте на лицо маску. Также можно надеть защитные очки, так как из-за пыльцы часто чешутся глаза.

Обязательно после тренировки примите душ, чтобы смыть все аллергены, которые попали на кожу и волосы, а также обязательно постирайте одежду.

Пейте больше чистой воды без газов и красителей. Это будет способствовать снижению аллергических реакций.

Кстати, есть люди, которые категорически отказываются принимать антигистаминные средства, руководствуясь какими-то своими соображениями. При этом они также ходят на работу, посещают общественные места (в том числе фитнес-клубы) и всякий раз, когда чихают, объясняют окружающим, что это аллергия и в ней нет ничего страшного для окружающих.

Учитывая пандемию, такое поведение может вызвать негативную реакцию у окружающих. Нужно уважать друг друга, так что, если вы себя плохо чувствуете, обратитесь к врачу и выполняйте все его рекомендации либо оставайтесь дома до момента, пока сезон аллергии не закончится.