BFMTV: более 770 человек задержали во Франции после протестов 31 октября

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Более 770 человек задержали французские правоохранители после общенациональных акций против подорожания жизни, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на обновленные данные министерства внутренних дел республики.

По информации телеканала, всего по стране в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже "было произведено 779 задержаний". Ранее радиостанция ici сообщала о 565 задержанных.

К этому моменту протесты шли третьи выходные подряд. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.

Массовые акции протеста проходят во Франции с середины октября. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Кроме того, ранее студенческие профсоюзы призывали блокировать университеты и лицеи с 3 ноября, чтобы привлечь внимание властей к требованиям молодежи.

