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01 ноября, 17:14

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BFMTV: более 770 человек задержали во Франции после протестов 31 октября

Более 770 человек задержали во Франции после протестов 31 октября – СМИ

Фото: ТАСС/Nael Chahine/Sipa USA/StringersHub

Более 770 человек задержали французские правоохранители после общенациональных акций против подорожания жизни, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на обновленные данные министерства внутренних дел республики.

По информации телеканала, всего по стране в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже "было произведено 779 задержаний". Ранее радиостанция ici сообщала о 565 задержанных.

К этому моменту протесты шли третьи выходные подряд. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.

Массовые акции протеста проходят во Франции с середины октября. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Кроме того, ранее студенческие профсоюзы призывали блокировать университеты и лицеи с 3 ноября, чтобы привлечь внимание властей к требованиям молодежи.

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