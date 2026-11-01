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01 ноября, 16:01

Экономика

Семь стран ОПЕК+ сохранили максимально разрешенный уровень нефтедобычи в декабре

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) решили сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре 2026 года на уровне сентября–ноября. Об этом сообщает ОПЕК по итогам встречи в воскресенье, 1 ноября.

С сентября "семерка" ОПЕК+ нарастила максимально разрешенный уровень добычи еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. При этом этот уровень не учитывает решение продлить период компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти до декабря 2026 года.

Квота России на добычу в декабре 2026 года составит 9,949 миллиона баррелей в сутки, что идентично квотам на сентябрь, октябрь и ноябрь 2026 года. Следующее заседание представителей семи стран ОПЕК+ состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов достигли 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали до 104,03 доллара за баррель.

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