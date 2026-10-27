Япония сохранит свои доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Фото: ТАСС/Александр Семенов

Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", учитывая их важность для энергетической безопасности. Об этом сообщается в ежегодном правительственном докладе "Белая книга по энергетике", с которым ознакомился ТАСС.

Документ подготовило министерство экономики, торговли и промышленности, его приняли на прошедшем заседании правительства Японии.

В докладе указано, что Токио намерен сохранять доли в этих проектах не только в среднесрочной, но и долгосрочной перспективах. В 2025 году на "Сахалин-2" пришлось 8,6% всего импорта СПГ Японии – это делает Россию третьим по объемам поставщиком этого топлива в страну. Однако закупки нефти с "Сахалин-1" сейчас не ведутся.

Решение сохранить участие в проектах объясняется их близостью к Японии по сравнению с другими странами и регионами, включая Ближний Восток, что сокращает время транспортировки и затраты. Кроме того, маршруты поставок не проходят через опасные узкие места, такие как Ормузский пролив, что позволяет обеспечивать безопасные и стабильные поставки, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что товарооборот между Японией и Россией в сентябре 2026 года вырос на 11,6% по сравнению с тем же месяцем 2025 года и достиг 115,8 миллиарда иен, что составляет около 731,4 миллиона долларов. При этом японский экспорт в РФ за отчетный период сократился на 13,4%, до 30,9 миллиарда иен, то есть до 194,9 миллиона долларов.

