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Товарооборот между Японией и Россией в сентябре 2026 года вырос на 11,6% по сравнению с тем же месяцем 2025 года и достиг 115,8 миллиарда иен (около 731,4 миллиона долларов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского министерства финансов.

Японский экспорт в РФ за отчетный период сократился на 13,4%, до 30,9 миллиарда иен (194,9 миллиона долларов). В частности, поставки автомобилей уменьшились на 7,3%, запчастей – на 5,3%, генераторов – на 10,7%, бумаги – на 92,9%, медицинской продукции – на 56,9%. При этом закупки российского пластика выросли на 28,6%, а резины – на 7,7%.

Импорт из России, напротив, увеличился на 24,6%, до 84,9 миллиарда иен (536,3 миллиона долларов). Закупки российской рыбы и морепродуктов выросли на 14,2%, овощей – на 4,5%, а цветных металлов – сразу на 191,1%. В то же время импорт изделий из чугуна и стали сократился на 99,8%, зерновых – на 25,6%.

Ранее в МИД РФ заявили, что двусторонние связи Москвы и Токио продолжают серьезно деградировать, а практическое взаимодействие сохраняется лишь по отдельным вопросам.

При этом ряд политических и общественных деятелей Японии в личных контактах выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио. Однако премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию своих предшественников.