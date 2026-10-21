Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Такие же ограничения продолжают действовать в столичном аэропорту Внуково – авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" – авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" – с 25 октября начнет работать по зимнему расписанию полетов. Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года включительно.