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21 октября, 16:15

Общество

В России назвали 12 профессий, которые могут устареть из-за ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 профессий в России отнесли к устаревающим и одновременно подверженным влиянию генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Cloud.ru и Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В список вошли специалисты, чья работа связана преимущественно с повторяющимися задачами. Среди них – операторы производственных линий, архивариусы, диспетчеры по логистике, библиотекари-каталогизаторы, нормировщики, контролеры отдела технического контроля, дежурные операторы и дежурные по железнодорожным переездам.

Также в перечень включили медицинских транскрипционистов, специалистов по вводу данных, операционистов по вводу платежных поручений и младших кредитных аналитиков.

Помимо устаревающих, авторы доклада выделили 22 профессии, функции которых будут меняться под влиянием ИИ, и 16 новых специальностей. Некоторые профессии оказались переходными: например, специалист базовой технической поддержки, младший программист и методист могут переместиться из категории трансформирующихся в категорию устаревающих.

Всего исследователи определили 50 профессий, на которые генеративный ИИ оказывает наиболее существенное влияние. Анализ охватывал восемь отраслей: информационно-коммуникационные технологии, топливно-энергетический комплекс, финансы, промышленность, строительство, транспорт, здравоохранение и образование.

При составлении перечня учитывали, насколько задачи можно передать генеративному ИИ, как могут измениться рабочие функции и в какие сроки, насколько нова технология, а также количество вакансий и упоминаний профессий в различных источниках.

Ранее карьерный консультант Зулия Лоикова объяснила, что рабочая профессия кажется молодым людям более надежной на фоне развития нейросетей. Ее сложно автоматизировать, поскольку роботы пока не способны построить сложную стену или проложить проводку в нестандартном помещении.

Она также отметила, что в Москве разнорабочие могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей, а квалифицированные специалисты – до 150–200 тысяч, что сопоставимо с доходами офисных сотрудников начального уровня.

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