Эксперт Лоикова: массовый уход зумеров на стройку связан с дефицитом кадров и влиянием ИИ

Среди россиян до 26 лет уже несколько месяцев растет интерес к рабочим специальностям, особенно в строительстве. Об этом в беседе с "Абзацем" заявила карьерный консультант Зулия Лоикова.

По ее словам, отрасль выигрывает на фоне общего дефицита кадров. На данный момент более 82% компаний отмечают нехватку квалифицированных рабочих, что повышает уровень зарплат и социальных условий. Эксперт также связала этот сдвиг с развитием нейросетей.

По ее мнению, молодые люди считают офисные и креативные стартовые позиции более уязвимыми к автоматизации, включая младших аналитиков, дизайнеров, операторов колл-центров и административные роли.

"Если посмотреть опросы, то рабочая профессия дает большую стабильность, потому что ее сложно автоматизировать: роботы пока не способны построить сложную стену, проложить проводку в нестандартном помещении", – объяснила Лоикова.

В качестве примера Лоикова отметила, что в Москве разнорабочие могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей, а квалифицированные специалисты – до 150–200 тысяч, что сопоставимо или выше доходов офисных сотрудников начального уровня.

Ранее Владимир Путин в рамках Евразийского экономического форума заявил, что из-за внедрения искусственного интеллекта могут исчезнуть целые профессии. ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена, а в перспективе может вытеснить и средний уровень занятости.

Он призвал быть готовыми к переменам и использовать их как драйвер экономического роста. Путин также отметил, что у России есть конкурентные преимущества в энергообеспечении ИИ за счет атомной и гидрогенерации