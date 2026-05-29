29 мая, 20:04

Путин заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей пытающихся уничтожить ее базы

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия обладает всеми средствами для того, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить ее базы, заявил Владимир Путин.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис говорил, что страны Прибалтики имеют все средства, чтобы при необходимости сровнять с землей базы ПВО в Калининградской области.

"Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями", – добавил президент во время пресс-конференции в Казахстане, где он находится с госвизитом.

При этом у России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении Европы, указал Путин. Также лидер страны назвал бредом слова европейских политиков о подготовке к якобы войне с Россией.

"Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь", – сказал президент.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявлял, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом замглавы российского МИД Александр Грушко указывал, что у Альянса нулевые шансы заблокировать или захватить Калининград. Он также предупредил о последствиях таких действий.

