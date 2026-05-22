Independent: силы НАТО спустились в лондонское метро для отработки ударов по России

Фото: army.mod.uk

Военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Учения проводит корпус быстрого реагирования (ARRC), их кодовое название "Аркадный удар". Солдаты пробуют применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций РФ, а также ликвидации дронов.

Военные по замыслу генералов в ходе учений должны отразить вымышленное вторжение в одну из стран Балтии. Глава Сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью выступил перед собравшимся с платформы метро.

"Цель "Быть готовым к 2030 году" – это не лозунг, это то, что мы должны сделать", – заявил он.

По его словам, старые формы мобилизации уже не являются преимуществом Североатлантического блока. Командующий британским центром ARRC генерал-лейтенант Майк Элвис объяснил важность применения разведывательно-ударной тактики. Он считает, что у российской стороны есть два существенных преимущества: якобы инициатива напасть и возможность сосредоточить силы в точке удара.

"Мы хотим, чтобы противник знал, что мы готовы к этому вызову", – подчеркнул Элвис.

Издание уточнило, что на заброшенной платформе создали командный центр. Этот штаб в критической ситуации мог бы управлять развертыванием 100 тысяч военных. Оборудование туда привозили ночью с помощью специального оборудования лондонской подземки.

Донахью отметил, что НАТО сильно отстает в разработке современного и недорогого оборудования. Он добавил, что Россия и Украина обучаются использовать новые технологии за месяцы, а у стран Североатлантического альянса на это уходят десятилетия. В частности, речь идет о дронах с оптоволоконной связью. Их невозможно подавать с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич счел эти учения критически важными.

"Неспособность извлечь уроки и адаптироваться быстрее, чем наши противники, ставит под угрозу нашу обороноспособность", – заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении дополнительно направить в Польшу пять тысяч американских военных. При этом Штаты выведут пять тысяч солдат из Германии. Такое решение Пентагон объяснил "требованиями театра военных действий" и обстановкой на местах.