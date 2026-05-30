Два человека погибли при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона.

В сообщении отмечается, что от полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в Васильевском муниципальном округе и детскому саду в Энергодаре. Обстрел повредил остекление образовательного учреждения.

Кроме того, под удар попала детская площадка. В момент обстрела детей там не было.