БПЛА попали в промобъекты по хранению топлива в Ярославской области

БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, возгорание ликвидируют спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX.

По его словам, на регион была осуществлена массовая атака БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большинство дронов были сбиты, однако произошло попадание в промобъекты. Пострадавших в результате случившегося нет.

В ночь на пятницу, 29 мая, силы ПВО ликвидировали 208 украинских БПЛА над регионами России. Дроны сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей.