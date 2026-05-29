Силы ПВО ликвидировали 208 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 208 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей.

Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, силы ПВО отразили массированный налет украинских БПЛА на Волгоград. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку на улице Вершинина, 32.

По данным главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. В здании выбиты стекла на балконах.