Многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки БПЛА на Волгоград

Дежурные силы ПВО отразили массированный налет украинских БПЛА в Волгоградской области. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в мессенджере MAX.

Он уточнил, что БПЛА попал в дом, расположенный в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Вершинина, 32. В результате случившегося никто не пострадал. Однако в здании выбиты стекла на балконах.

Ранее трое сотрудников коммунального предприятия погибли в Углегорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные атаковали автомобиль ремонтной бригады ГУП ДНР "Вода Донбасса".

Еще один коммунальщик, мужчина 1982 года рождения, получил крайне тяжелые ранения.