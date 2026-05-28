ВС РФ при помощи "Гераней" уничтожили безэкипажный катер в Черном море

Войска беспилотных систем Вооруженных сил России при помощи дронов-камикадзе "Герань" нейтрализовали украинский безэкипажный катер (БЭК) "Сарган-2" в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство также разместило кадры уничтожения катера.

Ранее российская армия поразила предприятие военной промышленности Украины и энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных. Помимо этого, были поражены цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временного нахождения солдат ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, ВС РФ в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли 1 массированный и 2 ракетных удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА.

