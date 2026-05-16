Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:22

Политика

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Запад" в зоне СВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне СВО и поставил задачи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", – говорится с сообщении.

Герасимов обратил внимание на успехи соединений и воинских частей. Кроме того, он вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и героизм.

Ранее Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). По его словам, российская армия в ходе спецоперации в марте – апреле освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала года под контроль РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории.

Также российская армия завершила ликвидацию украинских оккупантов на восточном берегу реки Оскол. Операцию, прошедшую в районе южнее Купянска-Узлового, провели бойцы группировки войск "Запад".

Российская армия ведет наступление на позиции ВСУ в Константиновке

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика