Герасимов заявил о полном освобождении ЛНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом он рассказал в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения российской Южной группировки войск.

"В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях", – сказал Герасимов.

По его словам, российская армия в ходе спецоперации в марте – апреле освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала года под контроль РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории.

В настоящее время бойцы продолжают выполнение задач СВО.

Ранее российские войска взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Север". До этого бойцы этой же группировки установили контроль над Волчанскими Хуторами.

Кроме того, ВС России в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.