Собянин сообщил о ликвидации уже 76 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны перехватили еще четыре дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники начали атаковать Москву в понедельник, 8 июня. Всего с того времени над столичным регионом нейтрализованы уже 76 дронов.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения – все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.