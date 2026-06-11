01:48Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 76 беспилотников, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны перехватили еще четыре дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Беспилотники начали атаковать Москву в понедельник, 8 июня. Всего с того времени над столичным регионом нейтрализованы уже 76 дронов.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения – все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Силы ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве