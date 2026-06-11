Глава Пентагона Хегсет анонсировал новые удары по Ирану

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Армия США будет усиленно атаковать Иран в ночь на 11 июня. Удары будут наноситься в том числе по ключевой инфраструктуре. Об этом сообщил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет.

"Удары, которые произойдут сегодня ночью, будут мощными. Они будут четкими. Если они произойдут завтра ночью, они также будут мощными и четкими", – приводит РИА Новости слова Хегсета.

Министр отметил, что президент США Дональд Трамп предпочел бы заключить с Ираном мирную сделку, однако он также готов "вести переговоры при помощи бомб". Хегсет добавил, что США продолжают контролировать Ормузский пролив.

Американские войска нанесли удары по территории Ирана в ночь на 10 июня в ответ на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache. Под обстрел попали иранские средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения.

В ответ иранские войска нанесли удары по американским базам в регионе, а также атаковали с помощью беспилотников силы 5-го флота США в Бахрейне.